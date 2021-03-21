ليبيا الان

«بويصير»: حكومة الدبيبة من «اتباع القذافي» ولا واحد منها عارض «الدكتاتورية»

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

زعم محمد بويصير، المحلل السياسي الليبي الأمريكي، المقرب من «حكومة السراج»، أن حكومة الوحدة الوطنية، برئاسة عبد الحميد الدبيبة تضم أتباع «القذافي» فقط، نافيا وجود أي وزير في الحكومة كان معارضاً لما أسماها بـ«الدكتاتورية»، على حد وصفه.

وقال بويصير، المعروف عنه تأييده للغزو التركي على ليبيا، في منشور له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “هذه حكومة خضر ولا واحد منها كان يعارض الدكتاتورية”، بحسب تعبيره.

وأضاف في رده على تعليقات المتابعين له “ليس فيها واحد كان له موقفا ضد الدكتاتورية هذا ليس اجماع وطني، هي حكومة اتباع القذافي”، وفقا لزعمه.

وتابع “أنا مع مشاركة الجميع، ولكن هذا لم يحدث، هي حكومة اتباع القذافي”، على حد ادعائه.

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«حكومة الدبيبة» القذافي بويصير حكومة الوحدة الوطنية

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • حتى يا بوبصير حتى لو كانوا من اتباع القذافي المهم انهم لم يتوطوا في القتل سفك الدم الليبي او قمع الشعب الثاءر الاثناء الثورة حتى لو عملوا مع النظام القذافي هذا الطبيعي النظام حكم 40 عام الضروري ان يعملوا معه ليس كل الاتباع القذافي المجرمين السراق الفاسدين يوجد القضاء والقانون المجرمون النظام القذافي موجدين في السجن الهضبة ينالوا جزاءهم العادل على جراءمهم

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  • السيد /بويصير يتفلسف علينا من امريكا…مقيم هناك متمتعا مستمتعا مع اسرته و اهله ويعطي نظريات للشعب المسكين الغلبان الذي أذاقوه الطوار الاشاوس طعم الحرية بالنكبة السودا النودا…يااخي تعال الي الوطن وذوق معنا حلاوة النكبة …تعال وعيش في الظلام وبدون نقود ولا دواء ولا خبز وتحت رجل التركي والسوري….اما تتفلسف علينا من امريكا فهذا كلام غير منطفي وغير مقبول…

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