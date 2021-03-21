«بويصير»: حكومة الدبيبة من «اتباع القذافي» ولا واحد منها عارض «الدكتاتورية»

زعم محمد بويصير، المحلل السياسي الليبي الأمريكي، المقرب من «حكومة السراج»، أن حكومة الوحدة الوطنية، برئاسة عبد الحميد الدبيبة تضم أتباع «القذافي» فقط، نافيا وجود أي وزير في الحكومة كان معارضاً لما أسماها بـ«الدكتاتورية»، على حد وصفه.

وقال بويصير، المعروف عنه تأييده للغزو التركي على ليبيا، في منشور له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “هذه حكومة خضر ولا واحد منها كان يعارض الدكتاتورية”، بحسب تعبيره.

وأضاف في رده على تعليقات المتابعين له “ليس فيها واحد كان له موقفا ضد الدكتاتورية هذا ليس اجماع وطني، هي حكومة اتباع القذافي”، وفقا لزعمه.

وتابع “أنا مع مشاركة الجميع، ولكن هذا لم يحدث، هي حكومة اتباع القذافي”، على حد ادعائه.