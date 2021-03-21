رئيس المرور يتفقد الطريق السريع بطرابلس لوضع خطط لفك التكدسات

تفقد العميد عبد العال وادي رئيس مكتب شؤون المرور، في جولة ميدانية على الطريق السريع وذلك لأجل استحداث 14 فتحة ما بين دخول وخروج.

ورافق «وادي»، في جولته الميدانية التي تمت بالتنسيق مع شركة الخدمات العامة وشركة الاشغال العامة المهندس أنور حسين مدير شركة الاشغال العامة ومهندس مصطفى الرمالي رئيس وحدة المشروعات التابع لقسم الخدمات بمديرية أمن طرابلس.

وتستهدف الجولة الطريق السريع متابعة العمل على توسيع مدخل كوبري زناتة، بالإضافة للتخطيط للتقليص من الرصيف الفاصل بين الطريقين لتسهيل دوران المركبات بتقاطع جلاصي (السبعة).

وشملت الجولة أيضا متابعة أعمال توسعة طريق الخدمات بجانب جسر مصنع النجمة وأيضا توسعة مدخل جامع القاجيجي مع وضع حرف U للقاصدين جسر 20 رمضان والقادمين شمالا من منطقة السبعة.