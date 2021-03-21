وزير تونسي سابق: استقرار ليبيا يزيد إنتاجنا القومي بـ 9.7 مليار دولار سنويا

أعد الخبير المالي والاقتصادي ووزير المالية التونسي السابق حكيم بن حمودة، دراسة حول انعكاس ‘حالة السلم والاستقرار السياسي في ليبيا على الاقتصاد التونسي.

وفق الدراسة التي نشرتها جريدة المغرب اليوم، فإن ”حالة السلم والاستقرار السياسي في ليبيا ستمكن من تطوّر الناتج القومي الخام في تونس بمعدل سنوي يقدر ب3.8 بالمائة.

وأضافت الدراسة أنه من المتوقع أن يبلغ حجم الزيادة في الناتج القومي الخام خلال الفترة من 2021 إلى 2025 حوالي 9.7 مليار دولار.

ووفق الدراسة ذاتها، ينتظر أن تؤدي حالة الاستقرار السياسي والأمني في ليبيا إلى تراجع كبير في نسبة البطالة في تونس في الفترة من 2021 إلى 2025.

وتوقعت الدراسة أن تؤثر حالة الاستقرار السياسي والأمني في ليبيا لتصل نسبة التراجع في البطالة إلى 6.7 بالمائة مع نهاية سنة 2025 .