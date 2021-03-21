ليبيا الان

وزير تونسي سابق: استقرار ليبيا يزيد إنتاجنا القومي بـ 9.7 مليار دولار سنويا

تم النشر منذُ 11 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أعد الخبير المالي والاقتصادي ووزير المالية التونسي السابق حكيم بن حمودة، دراسة حول انعكاس ‘حالة السلم والاستقرار السياسي في ليبيا على الاقتصاد التونسي.

وفق الدراسة التي نشرتها جريدة المغرب اليوم، فإن ”حالة السلم والاستقرار السياسي في ليبيا ستمكن من تطوّر الناتج القومي الخام في تونس بمعدل سنوي يقدر ب3.8 بالمائة.

وأضافت الدراسة أنه من المتوقع أن يبلغ حجم الزيادة في الناتج القومي الخام خلال الفترة من 2021 إلى 2025 حوالي 9.7 مليار دولار.

ووفق الدراسة ذاتها، ينتظر أن تؤدي حالة الاستقرار السياسي والأمني في ليبيا إلى تراجع كبير في نسبة البطالة في تونس في الفترة من 2021 إلى 2025.

وتوقعت الدراسة أن تؤثر حالة الاستقرار السياسي والأمني في ليبيا لتصل نسبة التراجع في البطالة إلى 6.7 بالمائة مع نهاية سنة 2025 .

الوسوم

وزير تونسي سابق

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة الساعة 24

عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك