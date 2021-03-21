منظمة فرنسية تنقذ 106 مهاجر غير شرعي قبالة سواحل ليبيا

أخبار ليبيا24

أعلنت منظمة “إس أو إس المتوسط” الفرنسية غير الحكومية، عن قيام فريق سفينة “أوشن فايكينغ” التابع لها بإنقاذ 106 أشخاص بينهم قصّر، قبالة سواحل ليبيا في مهمته الثانية لفصل الشتاء.

وأضافت المنظمة في تغريدة عبر حسابها على “تويتر” أن عملية الإنقاذ جرت صباح أمس السبت على مسافة 34 ميلًا بحريًا (63 كلم) من السواحل الليبية وشملت قاربا مطاطيا منكوبا.

ولفتت منظمة “إس أو إس المتوسط” الفرنسية إلى أنه تم إنقاذ 31 رجلا وثماني نساء و67 قاصرا 51 منهم غير مرافقين.