المنقوش ونظيرها المالطي يتوافقان على تعزيز التعاون بين ليبيا ومالطا

ليبيا – بحثت وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش خلال اتصال هاتفي أجرته مع نظيرها المالطي إيفاريست بارتولو تطورات الأوضاع في ليبيا.

ووفقًا لبيان صحفي صادر عن خارجية الوحدة الوطنية تابعته صحيفة المرصد، فقد جرى خلال الاتصال الهاتفي تدارس سبل العمل لتعزيز السلام في ليبيا والتوافق على الاجتماع بالعاصمة طرابلس في المستقبل القريب، لوضع خطة والعمل معًا لصالح مالطا وليبيا والدول المجاورة في البحر الأبيض المتوسط وأوروبا وإفريقيا.

بدوره جدد بارتولو رغبة بلاده بمواصلة العمل من أجل ليبيا موحدة، وسعيها داخل الاتحاد الأوروبي لتزويد الليبيين بالمساعدة اللازمة لتطوير بلادهم؛ لخلق فرص العمل وبناء مؤسسات حكومية مرنة، إلى جانب خدمات الصحة العامة والتعليم.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية