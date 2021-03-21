الخارجية الأمريكية: واشنطن تطالب بسحب كافة القوات الأجنبية من ليبيا

عبر المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية، صامويل ويلبرج، عن ترحيبه بآخر التطورات فى ليبيا، وتشكيل حكومة الوحدة الوطنية الليبية الجديدة.

وقال «ويلبرج»، خلال مداخلة متلفزة مع برنامج «بالورقة والقلم»، المذاع عبر فضائية «تن» المصرية: «أن حل الأزمة الليبية يجب أن يكون ليبيا ليبيا، كما أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي فى وقت سابق».

وأوضح المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية، أن الجمهور المصرى مهتم بالقضية الليبية، لأنه يدرك تماما أن الوضع الأمني في ليبيا يؤثر على الوضع الأمنى فى مصر.

وأكد المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية، أن بلاده تطالب بسحب كافة القوات الخارجية على أرض ليبيا.