مصدر لـ218: المخابرات التركية تواصلت مع “الدبيبة” بخصوص المرتزقة

علمت 218 أن المخابرات التركية تواصلت مع حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس، بحضور السفير التركي، سرحات أكسن.

وأبلغت المخابرات التركية حكومة الوحدة الوطنية أن القوات التركية ستُواصل تقديم التدريب والاستشارات، وفقاً للاتفاقيات الأمنية والعسكرية المُبرمة مع الحكومة السابقة، وصولا لإعادة تأهيل المنظومة الأمنية تحت مظلة الحكومة الجديدة.

وأكد المصدر لـ218 أن حكومة الوحدة الوطنية أبلغت الجانب التركي خلال الاجتماع أنها لن تواصل التعاقد مع المرتزقة السوريّون وستبدأ بترحيلهم عبر الأجواء التركية، كون التعاقد معهم تم من قبل حكومة الوفاق لدعم قواتها فترة الحرب.

ومن المرتقب أن يزور الدبيبة رفقة رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي تركيا خلال الفترة القريبة القادمة، وسيُعلنان من هناك عن استمرار العمل بالاتفاقيات الموقعة مع “الوفاق” بآليات جديدة تتوافق مع مصلحة البلدين والتغيرات السياسية المحلية والإقليمية.

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