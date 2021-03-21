حالة الطقس في ليبيا بحسب مركز الأرصاد الجوية

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ذكر المركز الوطني للأرصاد الجوية أن الطقس يشهد تقلبات جوية مما تؤدي إلى انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة على مناطق الشمال الغربي بينما تبقى مرتفعة على الجنوب و الشمال الشرقي مع رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار واحتمال سقوط أمطار خفيفة و متفرقة على بعض مناطق الشمال الغربي والجنوب الشرقي.

وأضاف المركز عر حسابه الرسمي على “فيسبوك” أن الطقس في رأس أجدير -سرت -سهل الجفارة – جبل نفوسة السماء مغطاة جزئيا بالسحب تتكاثر أحيانا مع احتمال سقوط أمطار خفيفة اليوم و يوم الثلاثاء على بعض المناطق.

وأفاد أن الرياح تكون شمالية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة خاصة على الساحل مثيرة للأتربة والغبار أحيانا، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح هذا اليوم ما بين (17- 23) درجة مئوية تسجل انخفاضًا يوم غد.

وأوضح المركز أن الطقس في الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده السماء قليلة الغيوم تتكاثر على الجغبوب والواحات مع احتمال سقوط أمطار خفيفة و متفرقة، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية معتدلة إلى نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار على بعض المناطق تتحول بعد الظهر إلى غربية فشمالية غربية على مناطق الشمال.