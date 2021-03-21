بويصير: حكومة الدبيبه حكومة أتباع القذافي ولا تضم معارضيه

قال المحلل السياسي الليبي الأمريكي محمد بويصير أن حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبه هي حكومة أتباع القذافي ولا تضم أي أحد كان معارضا للنظام السابق.

” style=”height: 240px;”>

وقال بويصير في تدوينة له بموقع “فيسبوك” “هذه حكومة خضر، ولا واحد منها كان يعارض الدكتاتوريه”. حسب تعبيره.

وأضاف بويصير “الحكومة ليس فيها واحد كان له موقف ضد الدكتاتورية هذا ليس إجماع وطنى، هى حكومة أتباع القذافى” حسب تعبيره.

وأردف بويصير: “أنا مع مشاركة الجميع، ولكن هذا لم يحدث” مجددا التأكيد على أن هذه الحكومة هي “حكومة أتباع القذافى”.