مكافحة الأمراض تعلن التوزيع الجغرافي لإصابات كورونا الجديدة في ليبيا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض التوزيع الجغرافي لإصابات كورونا الجديدة في ليبيا مبينة أن العاصمة طرابلس تواصل تسجيل أعلى إصابات يومية والتي بلغت 479 حالة جديدة و 111 حالة مخالطة من إجمالي 1264 عينة جرى فحصها خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وبين المركز أنه جرى في مصراته جرى تسجيل 44 حالة جديدة و 149 حالة مخالطة وفي الجفارة جرى تسجيل 5 حالات جديدة وفي القره بوللي سجلت 6 حالات جديدة وفي ترهونة سجلت 3 حالات جديدة وفي زليتن سجلت 37 حالة جديدة و11 حالة مخالطة وفي الخمس سجلت 10 حالات جديدة وحالتين مخالطين وفي السواني بن ادم سجلت 6 حالات جديدة وفي العجيلات سجلت حالة جديدة وفي ظاهر الجبل سجلت 11 حالة جديدة وفي جادو سجلت 4 حالات جديدة وفي مزدة سجلت3 حالات جديدة وفي بني وليد سجلت 18 حالة جديدة و12 حالة مخالطة وفي نالوت سجلت 36 حالة جديدة وفي جنزور سجلت 23 حالة جديدة و5 حالات مخالطة وفي الزاوية الغرب سجلت 16 حالة جديدة وفي اسبيعة سجلت 3 حالات جديدة وفي قصر بن غشير سجلت 28 حالة جديدة وفي الزاوية المركز سجلت 13 حالة جديدة و4 حالات مخالطة وفي الزنتان سجلت 26 حالة مخالطة وفي الكفرة سجلت حالة جديدة وفي سوق الخميس امسيحل سجلت 8 حالات جديدة وفي نسمة سجلت 9 حالات جديدة وفي الشاطئ سجلت 50 حالة جديدة وفي العربان سجلت 3 حالات جديدة وفي الرياينة سجلت 4 حالات جديدة وفي زواره وصرمان سجلت حالتين جديدتين وفي درج سجلت حالتين جديدتين ووحالتين مخالطتين وفي درنة سجلت 12 حالة جديدة وفي مسلاته وصبراته سجلت 5 حالات جديدة لكل منهما وفي القلعة سجلت حالة جديدة وفي غريان سجلت 18 حالة جديدة و 8 حالات مخالطة وفي سرت سجلت 9 حالات جديدة و10 حالات مخالطة وفي العامرية سجلت 5 حالات جديدة وفي السائح سجلت حالة جديدة وفي فسانو سجلت 13 حالة جديدة وحالتين مخالطتين وفي يفرن سجلت 4 حالات جديدة وفي المنشية الجميل سجلت 10 حالات جديدة وفي طبرق سجلت 9 حالات جديدة وفي الرحيبات سجلت حالة جديدة وأخرى مخالطة وفي القواليش سجلت حالة جديدة