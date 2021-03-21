تزايد في الإصابات في طرابلس.. توزيع إصابات كورونا في ليبيا

ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا في طرابلس كما ارتفعت حالات الشفاء في المدينة، حسبما أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض.

ولفت المركز إلى تسجيل 1264 إصابة بفيروس كورونا المستجد في ليبيا أمس السبت، كما تم تسجيل 1239 حالة شفاء و19 حالة وفاة.

وقال المركز في بيان اليوم، إنه تسلم 6072 عينة من المختبرات المرجعية في كافة أنحاء البلاد، أظهرت التحاليل المعملية سلبية 4808 عينات، فيما تأكدت إصابة 1264 عينة منها921 جديدة و343 مخالطة، لتكون نسبة الحالات الموجبة 20.8%.

1264 إصابة بفيروس كورونا في ليبيا و19 حالة وفاة

وتوزعت حالات الإصابة على كل من طرابلس بـ479 حالة جديدة و111 مخالطة، ومصراتة 44 حالة جديدة و149 مخالطة، والجفارة 5 حالات جديدة، والقره بوللي 6 حالات جديدة، وترهونة 3 حالات جديدة، وزليتن 37 حالة جديدة و11 مخالطة، والخمس 10 حالات جديدة وحالتين مخالطتين، والسواني بن آدم 6 حالات جديدة والعجيلات والكفرة والقواليش والسائح والقلعة حالة جديدة لكل منها، وظاهر الجبل 11 حالة جديدة، وجادو 4 حالات جديدة، ومزدة 3 حالات جديدة، وبني وليد 18 حالة جديدة و12 مخالطة.

وفي نالوت تم تسجيل 36 حالة جديدة، وجنزور 23 حالة جديدة و5 مخالطة، والزاوية الغرب 16 حالة جديدة واسبيعة 3 حالات جديدة، وقصر بن غشير 28 حالة جديدة، والزاوية المركز 13 حالة جديدة و4 مخالطة، والزنتان 26 حالة مخالطة، وسوق الخميس امسيحل 8 حالات جديدة، ونسمة 9 حالات جديدة والشاطئ 50 حالة جديدة، والعربان 3 حالات جديدة، والرياينة

4 حالات جديدة، وزواره حالتين جديدتين، وصرمان حالتين جديدتين.

وسجلت درج 4 حالات منها حالتان جديدتان، ودرنة 12 حالة جديدة، ومسلاتة 5 حالات جديدة، وصبراتة 5 حالات جديدة، وغريان 18 حالة جديدة و8 مخالطة، وسرت 9 حالات جديدة و10 مخالطة، والعامرية 5 حالات جديدة، وفسانو 13 حالة جديدة، وحالتين مخالطتين، ويفرن 4 حالات جديدة، والمنشية الجميل 10 حالات جديدة، وطبرق 9 حالات جديدة، والرحيبات حالتين منهما حالة جديدة.

فيما توزعت 1239 حالة شفاء، على كل من طرابلس بـ972 حالة، و90 حالة في مصراتة، و51 حالة في سوق الخميس امسيحل، وحالتين في الكفرة، و25 حالة في صرمان، و15 حالة في قصر بن غشير، و8 حالات في العجيلات، و3 حالات في درنة، و6 حالات في الخمس، و7 حالات في تازربو، و22 حالة في الزاوية الغرب، و30 حالة في الزاوية المركز، و8 حالات في غريان.

كما توزعت 19 حالات الوفاة، على كل من صبراتة والكفرة وصرمان والعجيلات والسائح وبني وليد وزليتن وزوارة والزنتان بحالة لكل منها، كما سجلت طبرق والزاوية الغرب وإسبيعة ودرنة والجفرة حالتين لكل منها.

وبذلك يرتفع عدد الإصابات الإجمالية المسجلة في ليبيا منذ بداية ظهور الجائحة إلى 151 ألفا و605 إصابات، منها 10 آلاف و787 حالة نشطة حتى الآن، و2506 حالات وفاة، بينما تعافى 138 ألفا و312 حالة.

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