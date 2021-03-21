وزراء خارجية مالطا وإسبانيا يقدمون التهاني للمنقوش

قدم وزير خارجية مالطا ايفاريس بورتولو ووزيرة خارجية مملكة أسبانيا أرانشا غونزاليز لايا والأمين العام لإتحاد المغرب العربي الطيب البكوش التهاني هاتفيا لوزير الخارجية نجلاء المنقوش مناسبة توليها منصب وزير الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية وأول سيدة تتولى هذا المنصب في تاريخ ليبيا.

وكان مكتب وزير الخارجية نجلاء المنقوش نفى ما نُسب لها من تصريحات بشأن تقديمها برنامج عمل لرئيس الوزراء.

وبين مكتب وزيرة الخارجية أن التصريحات المنسوبة للوزيرة نُقلت عن صفحة مزوّرة بشأن ما سمِّي “تقديم برنامج عمل من الوزير إلى رئيس الوزراء”.