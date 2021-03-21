معزب: عودة المجرين والنازحين يحتاج إلى تسويات سياسية وقانونية واجتماعية

ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 محمد معزب إن أكبر شريحة ممن وصفهم بـ”المهجرين والنازحين” من المنطقة الشرقية، وخاصة من مدن بنغازي ودرنة وإجدابيا.

معزب وفي تصريحات خاصة لوكالة “سبوتنيك” الروسية أمس السبت، أوضح أن عدد من وصفهم بـ”المهجرين” يقدر بنحو 250 ألف مهجر، يتوزعون على مدن المنطقة الغربية، ومنها طرابلس ومصراتة وزليطن، ومنهم من هاجر إلى تونس وتركيا.

وأشار إلى أن هذه الفئة من “المهجرين” واجهت متاعب جمة؛ حيث صودرت أملاكهم ونزعت منهم مصادر الدخل، وخرجوا خوفًا على حياتهم وعوائلهم.

وبين أن عوامل عدة يجب توافرها من أجل عودتهم في عموم البلاد في الشرق والغرب، ويحتاج الأمر إلى تسويات سياسية وقانونية واجتماعية، وإلى رصد أموال للتعويضات وكذلك لإعادة التوطين.

معزب رأى أن دور الأمم المتحدة والمنظمات الدولية يمثل أهمية كبيرة إلى جانب دول العالم المنغمسة في الأزمة الليبية، من أجل التوصل إلى تسويات ومعالجة واقعية لحل المعضلة.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية