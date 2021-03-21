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عمران: عودة النازحين يحتاج إلى الكثير من الجهود و الحنكة الحكومية

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – قالت عضو الهيئة التأسيسية للدستور نادية عمران إن هناك العديد من النازحين شرقًا وغربًا وجنوبًا، بسبب الحروب التي عاشتها ليبيا.

عمران وفي تصريحات خاصة لوكالة “سبوتنيك” الروسية أمس السبت أشارت إلى  أن أغلبية النازحين لا يستطيعون الرجوع؛ بسبب الهدم والدمار، إضافة لمخلفات الحرب.

ورأت عضو الهيئة أن شريحة أخرى من المهجرين داخل ليبيا وخارجها بسبب الانتماء السياسي والقلبي وبعضهم مطلوب على ذمة قضايا، تحتاج عودتها إلى الكثير من الجهود والحنكة من الحكومة، ووضع رؤية متوازنة في إطار العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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