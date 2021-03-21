“الإندبندنت”: مفاوضات سرية كادت أن تمنع قتل “القذاقي”

أماطت صحيفة “الإندبندنت” البريطانية، اللثام، الجمعة، عن مضمون محادثات سرية كان يمكن أن تسفر عن إفلات الرئيس الليبي الراحل، معمر القذافي، من النهاية التي وصل إليها.

وقالت الصحيفة البريطانية: المحادثات كانت تمثل المقاربة الأكثر ترجيحًا لإنهاء التوترات والاضطرابات الليبية سلميًا في 2011، وكان ثنائي المفاوضات من النظام والمعارضة، قد توصلا إلى اقتراح مفاده أن يترك “القذافي” مقاليد السلطة ويعتزل السياسة، ولكن تستمر مؤسسات الدولة دون حدوث تغييرات.

وأضافت “الإندبندنت”: تعرضت هذه التفاهمات للانهيار التام، وتم قتل “القذافي” بدعم من حلف الشمال الأطلسي، كما قتل أكثر من ألف مدني خلال الحرب، وقام وزير الخارجية النرويجي السابق جوناس ستور، الذي توسط في الاتفاق، باتهام فرنسا وبريطانيا، بعرقلة المساعي التي كانت على وشك إحراز حل تفاوضي.

وأردفت الصحيفة: أصدقاء “القذافي” في الخارج حاولوا بكل قوتهم إيجاد صيغة تفاوضية، بالتزامن مع دعوة “سيف الإسلام” لكبار المسؤولين النرويجيين للحضور إلى طرابلس والتفاوض.

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