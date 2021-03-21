فرج: هناك مشاورات بين أعضاء لجنة 13+13 لاستئناف عقد الجلسات حول شاغلي المناصب السيادية

ليبيا – كشف عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 موسى فرج أن هناك مشاورات بين أعضاء اللجنة 13+13 لاستئناف عقد الجلسات واستكمال الجلسات السابقة حول شاغلي المناصب السيادية.

فرج قال في تصريح لشبكة “الرائد” الإخبارية المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين: إن فريق الحوار انشغل باختيار السلطة التنفيذية؛ ولذلك تم تأجيل استكمال إجراءات اختيار شاغلي المناصب السيادية لما بعد ذلك، ولم يُدعَ الفريق حتى الآن لاستكمال الجلسات.

وأوضح أن موضوع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات لم يحسم حتى الآن، وهناك رأي بالإبقاء على رئاستها الحالية؛ نظرًا لتحديد موعد الانتخابات التشريعية نهاية العام الحالي، كما تم ترك منصبي رئيس المحكمة العليا، ومنصب النائب العام ليطبق بشأنهما القوانين والتشريعات المنظمة لهذه المناصب.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية