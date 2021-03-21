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سفير مالطا لـ«المنفي»: فتح سفارتنا بطرابلس خلال أيام لتسهيل حصول الليبيين على التأشيرة

تم النشر منذُ 32 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

التقى رئيس المجلس الرئاسي الليبي، الدكتور محمد المنفي، ونائباه عبدالله اللافي وموسى الكوني، اليوم الأحد، بمدينة طرابلس مع السفير المالطي لدى ليبيا تشارلز صليبا.

وقال بيان صادر عن المكتب الإعلامي للمجلس، حصلت «الساعة 24» على نسخة منه: “تطرق اللقاء إلى العلاقات الثنائية بين البلدين، وأهمية تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا وبحث سُبل التعاون بين البلدين في مختلف المجالات وخاصة التعليم والتدريب”.

وأضاف البيان “أكد السفير المالطي لرئيس المجلس الرئاسي الليبي على قرب فتح السفارة المالطية في طرابلس خلال أيام، وذلك لتسهيل حصول الليبيين على التأشيرة”.

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«المنفي السفير المالطي المجلس الرئاسي مالطا

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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