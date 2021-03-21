الخارجية الأمريكية تطالب بسحب كافة القوات الخارجية من الأراضي الليبية

ليبيا – علق المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية صامويل ويلبرج على آخر التطورات في ليبيا وتشكيل الحكومة الليبية الجديدة، معقبًا: “نرحب بتشكيل الحكومة”.

ويلبرج وخلال مداخلة مع برنامج “بالورقة والقلم” المذاع عبر فضائية “تن” وفقًا لما نقله موقع “صدى البلد” المصري قال: إن حل الأزمة الليبية يجب أن يكون ليبيًا ليبيًا كما أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي في وقت سابق.

وأوضح أن الجمهور المصري مهتم بالقضية الليبية، لأنه يدرك تمامًا أن الوضع الأمني في ليبيا يؤثر على الوضع الأمني في مصر.

المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية أكد أن بلاده تطالب بسحب كافة القوات الخارجية من الأراضي الليبية.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية