غسان سلامة: بارقة أمل في ليبيا.. رغم التحديات الكبيرة

وصف المبعوث الأممي السابق إلى ليبيا، غسان سلامة، المشهد السياسي في ليبيا في الوقت الحالي، أنه يشهد بوادر أمل واضحة، على عكس ما تشهده الأزمات الأخرى في المنطقة مثل سوريا واليمن.

وأكد سلامة في تصريحات لـ”الحرة”، أن تحديات أخرى تواجه ليبيا اليوم، هي وجود أكثر من عشرين مليون قطعة سلاح وأكثر من عشرين ألف مقاتل أجنبي وهذا كله يدعو للقلق، ولكنه أوضح في سياق حديثه، أن الوضع الليبي اليوم أفضل مما كان عليه قبل سنوات.

وعبّر المبعوث الأممي السابق إلى ليبيا عن فرحته، من وجود تيار شبابي يقول للطبقة السياسية في ليبيا “انتبهوا لأنكم وقّعتم خطياً على تعهد بإجراء الانتخابات في موعدها، وأننا نراقبهم ولن نترككم تخونون هذا العهد”.

وأشاد سلامة بمخرجات المسارات الثلاث المنبثقة عن اجتماع برلين، والتي وصلت إلى تقدّمات وتوافقات ليبية أولى من نوعها منذ 2014، مضيفاً أن الأمم المتحدة نجحت في إرساء تفاهم دولي بشأن ليبيا.

ورأى المبعوث الأممي السابق إلى ليبيا، أن الوضع في ليبيا أفضل بكثير مما كان عليه قبل 6 أشهر، وأضاف: “خالطت الطبقة السياسية الليبية لـ3 سنوات وهناك من لا يريد الاحتكام للصندوق، بعضهم موجود في مناصب رسمية”.

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