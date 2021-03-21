السفير المالطي: فتح السفارة المالطية في طرابلس خلال أيام

أكد السفير المالطي لدى ليبيا تشارلز صليبا، قرب فتح السفارة المالطية في طرابلس خلال أيام، وذلك لتسهيل حصول الليبيين على التأشيرة.

جاء ذلك خلال لقاء صليبا، مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي الدكتور محمد المنفي ونائباه عبدالله اللافي وموسى الكوني اليوم الأحد بمدينة طرابلس، وفق بيان للمكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي اليوم.

وبحسب البيان، تطرق اللقاء إلى العلاقات الثنائية بين البلدين، وأهمية تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا وبحث سُبل التعاون بين البلدين في مختلف المجالات وخاصة التعليم والتدريب.

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