«الاتحاد الأوروبي»: نعمل على جعل تنظيم الانتخابات المقرر إجراؤها في ليبيا ممكنا

أكد ممثل الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أن انسحاب المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا، يعد جزءا من العملية السياسية، مشيرا إلا أن ذلك لن يتحقق غدا.

وقال بوريل في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، تضمنت تفاصيل اتصاله الهاتفي مع وزيرة الدفاع الألمانية كرامب كارينباور: “هناك ضرورة لمراقبة وقف إطلاق النار وضمان استمراره أولا، ومن ثم إعطاء الوقت للسلطات الجديدة لأداء عملها، كما أنه من الضروري، عمل الاتحاد الأوروبي على جعل تنظيم الانتخابات المقرر إجراؤها بحلول نهاية العام ممكنا، إضافة إلى مواصلة المشاركة في جميع المستويات”.

وأضاف “أشكر برلين لمساهمتها في عملية السلام في ليبيا، وأثمن دورها في دعم عملية إيريني الأوروبية لمراقبة حظر الأسلحة المفروض على ليبيا”.