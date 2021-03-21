المرصد السوري: دفعة من مرتزقة تركيا تغادر ليبيا

أفادت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن دفعة من مرتزقة فصيل “السلطان مراد” ومقاتلين آخرين عادوا خلال الساعات الفائتة إلى الأراضي السورية قادمين من ليبيا.

ويقدر عدد الدفعة العائدة إلى سوريا بنحو 120 مسلح، يأتي ذلك في ظل الأوضاع المزرية للمسلحين الموالين لتركيا المتواجدين في ليبيا، حيث قالت مصادر المرصد السوري بأن المرتزقة هناك وضعهم مزري للغاية حتى أنهم لم يقبضوا رواتبهم ومستحقاتهم الشهرية وسط استياء شعبي كبير من قبلهم ورغبتهم بالعودة الفورية إلى سوريا.