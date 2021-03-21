«البشتي»: لازلنا بعيدين أن يكون حمل السلاح حكرا على الجيش والشرطة فقط

رأى عبد العظيم البشتي، المحلل السياسي، أن ليبيا لازالت بعيدة، لأن تكون دولة موحدة، بمؤسسات موحدة وأولها الجيش والشرطة.

وقال البشتي في منشور له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “للأسف نحن لازلنا بعيدون عن أن تكون ليبيا دولة موحدة، بمؤسسات موحدة وأولها جيش وشرطة حقيقيين بأرقام ورتب”.

وأضاف “بعيدون لأن يكون حمل السلاح حكرا علیهما فقط، بعد أن يتم اتخاذ قرار بتجريم حمل السلاح للأفراد العاديين وبعقوبات مشددة. أي أن نكون كأي دولة طبيعية لها قيادة جيش تحت سلطة وزير الدفاع، والذي بدوره تحت سلطة رئيس الوزراء، الذي بدوره تحت سلطة رئيس الدولة”.

وتابع “بعيدون لأن تكون قيادة الشرطة تحت سلطة وزير الداخلية الذي بدوره تحت سلطة، رئيس الوزراء الذي بدوره تحت سلطة رئيس الدولة. ترى متى؟”.