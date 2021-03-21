أنقرة.. وخلفيات التقارب الأخير مع القاهرة

فتحت قناة 218news نقاشاً عبر برنامج LIVE بخصوص التقارب الأخير بين القاهرة وأنقرة وانعكاساته المتوقعة على الداخل الليبي، في ضوء التغيرات السياسية الجديدة من اختيار مجلس رئاسي جديد وتشكيل حكومة جديدة.

واستضافت 218 من العاصمة المصرية القاهرة المتخصص في الشأن العربي الدكتور حامد فارس، الذي قال إن الموقف التركي الحالي ينم على كثير من الضعف بسبب القضايا الكثيرة التي تدخلت فيها، بسبب سياسات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وأوضح حامد فارس أن النظام الرئاسي التركي تدخّل في عدة دول منها مصر وليبيا وسوريا والعراق، فضلاً عن مشكلة حوض المتوسط مع اليونان وقبرص ومشاكله مع الاتحاد الأوروبي، وبالأخص فرنسا، وهذا ما انعكس سلباً على سيطرة النظام وقوته.

وبيّن حامد فارس في مداخلته من القاهرة أن الوضع الداخلي في تركيا متأزم جداً هذه الأيام، ما يدفع المسؤولين الأتراك إلى ضرورة البحث عن بدائل وفتح آفاق للتواصل مع المسؤولين في عدة دول من بينها مصر.

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