بعد توقف 10 سنوات.. «الضرائب والجمارك» تتفقان على إعادة تفعيل التعاون بينهما

نظم اجتماعا موسعا، صباح اليوم الأحد، بالإدارة العامة لمصلحة الجمارك، بين مدير عام المصلحة العميد سليمان علي سالم، ومدير عام المصلحة الضرائب الدكتور خالد النخاط.

وناقش الاجتماع إعادة تفعيل التعاون بين المصلحتين والتي توقفت لقرابة العشر سنوات نتيجة للظروف التي مرت بها البلاد.

وتم الاتفاق على تزويد مصلحة الضرائب بنسخة من الإقرارات الجمركية، كما سيتم منح المصلحة صلاحيات التزويد بالمعلومات اللازمة على نافدة الجمرك.

واتفق الجانبان على تشكيل لجنة فنية لمراجعة الاجراءات ووضع الية لتبادل المعلومات بين المصلحتين.

وحضر الاجتماع من جانب مصلحة الجمارك مدير الإدارة العامة للشؤون الفنية العميد سالم البصير ومدير مكتب الشؤون القانونية بالمصلحة علي يحيى ورئيس غرفة عمليات المعلومات المسبقة المهندس منير المقصبي، ومن جانب مصلحة الضرائب مدير إدارة الشؤون الفنية بالمصلحة ومدير قسم التفتيش الاستاذ علي البرداح.