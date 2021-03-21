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«المركزي» يعلن أسعار صرف العملات الأجنبية أمام الدينار (الأحد 21 مارس 2021)

تم النشر منذُ 29 ثانية
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

بلغ متوسط سعر صرف الدولار أمام العملة الليبية في السوق الرسمية اليوم الأحد، 4.50 دينار، حسب مصرف ليبيا المركزي.

وأوضح جدول العملات الذي نشره المصرف أن متوسط سعر صرف اليورو 5.36 دينار، والجنيه الاسترليني 6.24 دينار، والفرنك السويسري 4.84 دينار، والليرة التركية 0.62 دينار.

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وفيما يخص العملات العربية، فقد سجل متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.2 دينار، والدرهم الإماراتي 1.22 دينار، والدينار التونسي 1.63 دينار ليبي.

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بوابة الوسط

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