الشلماني يبحث الاستعدادات لإجراء انتخابات اتحاد كرة القدم بطبرق

بحث رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم، عبد الحكيم الشلماني، الاستعدادات اللازمة لإجراء انتخابات الاتحاد الليبي لكرة القدم المقرر إقامتها السبت المقبل.

عقد رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم، عبد الحكيم الشلماني، اليوم الأحد، اجتماعا مع رئيس المجلس البلدي طبرق فرج بوالخطابية ” لبحث آخر استعدادات المدينة لاستقبال انتخابات الاتحاد الليبي لكرة القدم.

ومن المقرر أن تقام انتخابات الاتحاد الليبي لكرة القدم يوم السبت القادم، حيث تم الاتفاق أيضا على توفير الأمن ووسائل النقل والتجهيز والتنسيق لإنجاح الانتخابات.