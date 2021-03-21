انطلاق حملة بين «مكافحة الأمراض» ووزارة التعليم استعدادا لعودة المدارس

أطلق المركز الوطني لمكافحة الأمراض، حملة وطنية بالتعاون مع وزارة التعليم، تحت شعار «نعود بمسؤولية. نعود بحذر»، وذلك بهدف الاستعداد للعودة إلى المدارس من جديد.

وتستهدف هذه الحملة برنامج الدعم والإرشاد النفسي للعودة المدرسية كمرحلة أولى، مدراء مكاتب الدعم والإرشاد النفسي على مستوى البلديات.

وتناقش الحملة محاور العمل التالية “توفير الاستجابة النفسية لكل طفل حسب احتياجاته، التعريف بالمشاكل النفسية الناجمة عن الإصابة بـ«كوفيد 19» وكيفية التعامل معها ووضع استراتيجية للتدخل النفسي لمساعدة الطفل والأسرة ومنع التنمر وخلق شبكة دعم للجميع داخل المدارس”.

كما تناقش الحملة أيضا ” وتوعية أولياء الأمور لمراعاة الجانب النفسي المصاحب لظروف الجائحة الاستثنائية ونصائح للتخلص من الضغوط النفسية عليهم وعلى أطفالهم، الاهتمام بالجانب النفسي للمعلمين والأسرة التربوية وتدريبهم على تمارين الاسترخاء، خلق بيئة نفسية داعمة داخل مؤسساتنا التعليمية وإيصال طرق الوقاية بدون ترهيب أو استهانه بالمرض”.