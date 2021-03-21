مجلس رجال الأعمال يكشف حجم واردات “كوندور” الإلكترونية إلى ليبيا وتونس

أعلن المجلس الأعلى لرجال الأعمال التونسيين والليبيين، أن مُجمع كوندور قام بتصدير منتجات إلكترونية إلى كل من تونس وليبيا، بقيمة إجمالية بلغت 3 و1 مليون يورو.

وبحسب بيان المجلس، الذي نقله عن رئيس مجلس إدارة مجمع كوندور، عبد الرحمن بن حمادي، فإن عملية التصدير تضمنت 50 حاوية منها 30 نحو ليبيا عن طريق البحر، و20 إلى تونس عبر الحدود البرية تحتوي على منتجات كهرومنزلية على غرار ثلاجات ومجمدات، التي تُعد من المنتجات العالية في نسبة الإدماج في علامة كوندور.

ويأتي ذلك في إطار عملية شاملة تتضمن 92 حاوية تهدف إلى تدعيم وجود الشركة في الأسواق الخارجية، حيث سيتم في الفترة المقبلة إرسال 25 حاوية أخرى إلى ليبيا و17 إلى تونس.

وأشرف على عملية التصدير وفد من وزارة التجارة يضم كلاً من المدير العام للتجارة الخارجية بوزارة التجارة، ومدير المتابعة وتطوير التجارة الخارجية بذات الوزارة، إلى جانب المدير العام لشركة “تدير” التابعة لمجمع “سافاكس” ورئيس الجمعية الوطنية للمُصدّرين الجزائريين.

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