مالطا تفتح سفارتها في طرابلس.. خلال أيام

التقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ونائباه عبدالله اللافي وموسى الكوني اليوم الأحد بمدينة طرابلس، مع السفير المالطي لدى ليبيا تشارلز صليبا.

وبحسب بيان المجلس الرئاسي فقد “تطرق اللقاء إلى العلاقات الثنائية بين البلدين، وأهمية تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا وبحث سبل التعاون بين البلدين في مختلف المجالات وخاصة التعليم والتدريب”.

ومن جانبه، أكد السفير المالطي لرئيس المجلس على “قرب فتح السفارة المالطية في طرابلس خلال أيام، وذلك لتسهيل حصول الليبيين على التأشيرة”.

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