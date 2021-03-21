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مالطا تفتح سفارتها في طرابلس.. خلال أيام

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

التقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ونائباه عبدالله اللافي وموسى الكوني اليوم الأحد بمدينة طرابلس، مع السفير المالطي لدى ليبيا تشارلز صليبا.

وبحسب بيان المجلس الرئاسي فقد “تطرق اللقاء إلى العلاقات الثنائية بين البلدين، وأهمية تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا وبحث سبل التعاون بين البلدين في مختلف المجالات وخاصة التعليم والتدريب”.

ومن جانبه، أكد السفير المالطي لرئيس المجلس على “قرب فتح السفارة المالطية في طرابلس خلال أيام، وذلك لتسهيل حصول الليبيين على التأشيرة”.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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