إيقاف الدراسة وقفل المدارس في بلدية الرجبان أسبوع بسبب انتشار فيروس كورونا

قرر عميد بلدية الرجبان عثمان إمحمد الشعباني، إيقاف الدراسة وقفل المدارس العامة والخاصة بمختلف مراحل التعليم لمدة أسبوع ابتداء من أمس السبت إلى الخميس المقبل، بسبب انتشار فيروس كورونا.

وأوضح بيان للبلدية اليوم، أن القرار جاء بعد الاجتماع التقابلي بين المجلس البلدي واللجنة الطبية لمكافحة جائحة كورونا بالبلدية، وعلى «مقتضيات المصلحة العامة»، وفق نص البيان.

وبحسب البيان، سيعاد النظر في تمديد القفل لمدة أخرى للضرورة وحسب الرأي الطبي للجنة الطبية لمكافحة جائحة كورونا.

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