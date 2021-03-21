المنفي ودي مايو يبحثان إعادة تفعيل اتفاقية الصداقة الليبية الإيطالية

التقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ونائباه عبدالله اللافي وموسى الكوني ووزير الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش، اليوم الأحد بمدينة طرابلس مع وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو.

وهنأ وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي لمباشرة عملهم بشكلٍ رسمي بعد نيل الثقة لحكومة الوحدة الوطنية من مجلس النواب.

وبحث اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين وإعادة تفعيل اتفاقية الصداقة الليبية الإيطالية ومدى إمكانية البدء في الطريق الساحلي رأس أجدير إمساعد.

كما أكد وزير الخارجية الإيطالي على دعم إيطاليا لليبيا في كافة المجالات والمساهمة في توحيد المؤسسات السيادية وأن الجمهورية الإيطالية بدأت في زيادة تمثيلها الدبلوماسي في ليبيا.