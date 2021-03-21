«الدريجة»: ليبيا ستتحول إلى دولة فقيرة بدون تنمية القطاع الخاص

قال محسن الدريجة رئيس محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار سابقًا، إن القطاع الخاص لابد أن يتحول لقطاع منتج لينجح في ليبيا”.

وأضاف الدريجة، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” إن القطاع الخاص ليكون منتجا لابد أن يستخدم الموارد المحلية ليحولها إلى سلع وخدمات بدل الاعتماد على ميزانية الحكومة، لافتا إلى أن الدولة عليها تحقيق هذا.

وتابع:” ما لم يكن لليبيا برنامج عمل بأهداف واضحة ويستمر لسنوات لتنمية قطاع خاص منتج وتقليص القطاع العام ستتحول ليبيا إلى دولة فقيرة في غضون سنوات حتى وإن تحسنت أسعار النفط وأجلت ذلك”.