رئيس الحكومة التونسية: قريبا سأتوجه إلى ليبيا لتهنئة الحكومة الجديدة

أكد رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي، بأنه سيتوجّه قريبا إلى ليبيا لتهنئة الحكومة الليبية بنيلها الثقة.

وقال المشيشي في تصريح لإذاعة “المنستير” التونسية على هامش زيارته أمس السبت، إلى مدينة المنستير، للاحتفال بالذكرى 65 لعيد الاستقلال، إن سلام ليبيا واستقرارها هو من سلام تونس واستقرارها.

وأشار رئيس الوزراء التونسي إلى أن هناك فرصا كبيرة للعمل المشترك بين البلدين، لافتاً إلى أن التونسيين والليبيين هما شعب واحد في بلدين.

ووصل الرئيس قيس سعيّد رئيس الجمهورية التونسية، يوم الأربعاء الماضي، إلى مطار معيتيقة الدولي بطرابلس، في زيارة رسمية إلى ليبيا.