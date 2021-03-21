المجلس الرئاسي كاملا ووزيرة الخارجية يلتقون «دي مايو» في طرابلس

التقى رئيس المجلس الرئاسي الليبي الدكتور محمد المنفي ونائباه عبدالله اللافي وموسى الكوني، الدكتورة نجلاء المنقوش، وزير الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية، اليوم الأحد، بمدينة طرابلس، وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو.

وهنأ وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، رئيس المجلس الرئاسي الليبي الدكتور محمد المنفي لمباشرة عملهم بشكلٍ رسمي بعد نيل الثقة لحكومة الوحدة الوطنية من مجلس النواب الليبي.

وبحث اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين وإعادة تفعيل إتفاقية الصداقة الليبية الإيطالية ومدى إمكانية البدء في الطريق الساحلي رأس أجدير إمساعد.

كما أكد وزير الخارجية الإيطالي، دعم إيطاليا لليبيا في كافة المجالات والمساهمة في توحيد المؤسسات السيادية، وأن الجمهورية الإيطالية بدأت في زيادة تمثيلها الدبلوماسي في ليبيا.