مديرية أمن طرابلس تلقي القبض على متهمين بهتك عرض طفلة بمنطقة عين زارة

ليبيا – تمكن أعضاء التحري بمركز شرطة عين زارة من إلقاء القبض على شخصين قاما بهتك عرض فتاة قاصر بمرحلة التعليم الأساسي.

مديرية أمن طرابلس ذكرت عبر مكتبها الإعلامي تفاصيل حادثة الاعتداء على الطفلة، قائلةً: “إن إحدى المتهمين قام بمعاكسة الفتاة أمام مدرستها، والتغرير بها لمرافقته في سيارته، واستدرجها لأحد الاستراحات بمنطقة عين زارة وهتك عرضها رفقة أصدقائه”.

وأفادت المديرية أن الفتاة تمكنت من الهرب بعد يومين من الواقعة، حينها عثر عليها أعضاء التحري أثناء قيامهم بأعمالهم الروتينية، وتم اصطحابها للمركز وضبط أقوالها وتحرير محضر بالواقعة.

مديرية أمن طرابلس أكدت أن عقب التعرف على الجناة تمكن أعضاء التحري من ضبطهم والقبض عليهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.