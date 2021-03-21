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خبير أمني: جرائم الاختطاف والقتل التي تحدث في بنغازي ليست جنائية بل تحمل هدفًا سياسيًا

تم النشر منذُ 19 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – رأى الخبير الأمني فرج المبروك أن ما يحدث في مدينة بنغازي من انفلات أمني تقف وراءه على الأرجح جماعة الإخوان المسلمين.

المبروك أوضح في تصريح لموقع “إرم نيوز” أنه في حال قدوم السلطات الجديدة إلى المناطق التي يشرف عليها الجيش بقيادة المشير خليفة حفتر على غرار مدينة بنغازي، فإنّ ذلك يمثل مشكلة لدى جماعة الإخوان ومن يدور في فلكهم.

وأكد على أن جرائم الاختطاف والقتل التي تحدث في بنغازي ليست جنائية بل تحمل هدفًا سياسيًا.

يشار إلى أن قوات الأمن المشتركة بين الجيش والشرطة أعلنت أمس السبت خطة أمنية شاملة للسيطرة على الوضع الأمني في مدينة بنغازي.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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  • بصراحة توجد أشياء تهتم بها الشئون الأجتماعية الليبية والليبيين بطبيعة الحال شعب 98% منهم مسلمين والحمد لله بعيداً عن تحزب أو تطرف أو غيره ـ فقط التركيبةالاجتماعية تحتاج لشغل وترتيب مع التوجيه التربوي الصحيح وفهم الاسلام من منظوره الصحي وعدم إتخاذ الدين كوسيلة للتغطية على جرائم وسرقات أوتجاوزات أو إنحرافات قد تؤذي الأأمن العام والرابط الأجتماعي الليبي بشكل خاص ـ وهذه مهمة التوعية الثقافية الصحيحة لتكوين مجتمع سليم عقلياً ونفسياً ومن الجانب العملي والأمني والقضائي دون إنحياز لأي جماعات معينة أو احزااب أو شبهات ـ والأمن العام مسؤلية يتحملها كل مواطن ومواطنة والتبليغ عن الانحرافات والجريمة أو تخريب قبل حدوثها للجهات المعنية ـ قد تتنقذ حياة المواطنين وتوئمن حياة أفضل ومستقبل أفضل للمجتمع الليبي ـ بالسير على طريق النور الأمان .

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