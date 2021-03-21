خبير أمني: جرائم الاختطاف والقتل التي تحدث في بنغازي ليست جنائية بل تحمل هدفًا سياسيًا

ليبيا – رأى الخبير الأمني فرج المبروك أن ما يحدث في مدينة بنغازي من انفلات أمني تقف وراءه على الأرجح جماعة الإخوان المسلمين.

المبروك أوضح في تصريح لموقع “إرم نيوز” أنه في حال قدوم السلطات الجديدة إلى المناطق التي يشرف عليها الجيش بقيادة المشير خليفة حفتر على غرار مدينة بنغازي، فإنّ ذلك يمثل مشكلة لدى جماعة الإخوان ومن يدور في فلكهم.

وأكد على أن جرائم الاختطاف والقتل التي تحدث في بنغازي ليست جنائية بل تحمل هدفًا سياسيًا.

يشار إلى أن قوات الأمن المشتركة بين الجيش والشرطة أعلنت أمس السبت خطة أمنية شاملة للسيطرة على الوضع الأمني في مدينة بنغازي.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية