الدبيبة يبحث نشاطات شركة إيني في ليبيا

التقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، صباح اليوم الأحد، بالمدير التنفيذي لشركة إيني كلاوديو ديسكالزي، لبحث نشاطات شركة إيني في ليبيا، وسبل تدوير عجلة الاقتصاد والتعاون في مجال الطاقة المتجددة استجابة للاحتياج المتزايد للطلب العالمي على الطاقة مع مراعاة التحديات البيئية المتفاقمة.

وأكد الدبيبة، خلال اللقاء على ضرورة أن تقوم شركة إيني بالاستثمار وتعزيز المسؤولية الاجتماعية في مجالات الصحة والتعليم والتدريب المهني والكهرباء الذي يعتبر أولوية عاجلة بالنسبة لليبيا.

ومن جهته أبدى كلاوديو، التزام الشركة الكامل فيما يتعلق بالأنشطة والمشاريع التشغيلية في البلاد، مع التركيز على الغاز الطبيعي، مع تقليل استخدام المصادر ذات التأثير العالي للكربون.