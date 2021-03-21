«الدبيبة» يبحث مع مدير «إيني» التعاون في مجال «الطاقة المتجددة»

التقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية، “عبدالحميد الدبيبة”، اليوم الأحد، المدير التنفيذي لشركة إيني” كلاوديو ديسكالزي” وذلك بحضور وزير النفط “محمد عون”.

وركز الاجتماع، على نشاطات شركة إيني في ليبيا، بالإضافة إلى سبل تدوير عجلة الاقتصاد والتعاون في مجال الطاقة المتجددة استجابة للاحتياج المتزايد للطلب العالمي على الطاقة مع مراعاة التحديات البيئية المتفاقمة.

وشدد رئيس حكومة الوحدة الوطنية، على ضرورة أن تقوم شركة إيني بالاستثمار وتعزيز المسؤولية الاجتماعية في مجالات الصحة والتعليم والتدريب المهني والكهرباء الذي يعتبر أولوية عاجلة بالنسبة لليبيا.

ومن جهته أبدى، “كلاوديو”، التزام الشركة الكامل فيما يتعلق بالأنشطة والمشروعات التشغيلية في البلاد، مع التركيز على الغاز الطبيعي، مع تقليل استخدام المصادر ذات التأثير العالي للكربون.