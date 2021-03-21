الدبيبة يطالب «ايني» الإيطالية بتعزيز مسؤوليتها الاجتماعية في ليبيا

طالب رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، شركة «إيني» الإيطالية للطاقة بالاستثمار وتعزيز مسؤوليتها الاجتماعية في مجالات الصحة والتعليم والتدريب المهني والكهرباء، مؤكدا أنها «أولوية عاجلة بالنسبة لليبيا».

جاء ذلك خلال لقاء الدبيبة، اليوم الأحد، مع المدير التنفيذي لشركة «إيني» الإيطالية للطاقة، كلاوديو ديسكالزي، بحضور وزير النفط في حكومة الوحدة الوطنية محمد عون.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية، إن لقاء الدبيبة وديسكالزي جرى خلالها مناقشة التعاون في مجال الطاقة وتفعيل المسؤولية الاجتماعية لشركة «إيني» في ليبيا، مشيرا غلى أن الاجتماع ركز على نشاطات الشركة في ليبيا بالإضافة إلى سبل تدوير عجلة الاقتصاد والتعاون في مجال الطاقة المتجددة استجابة للاحتياج المتزايد للطلب العالمي على الطاقة مع مراعاة التحديات البيئية المتفاقمة.

وأضاف المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية أن المدير التنفيذي لشركة «إيني» أكد من جهته «التزام الشركة الكامل فيما يتعلق بالأنشطة والمشاريع التشغيلية في البلاد، مع التركيز على الغاز الطبيعي، مع تقليل استخدام المصادر ذات التأثير العالي للكربون».

– المنفي ووزيرة الخارجية يلتقيان دي مايو في طرابلس

– أول مسؤول أوروبي.. دي مايو يصل إلى طرابلس ويلتقي الدبيبة

وجرى اللقاء عقب اجتماع الدبيبة مع وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو الذي وصل إلى العاصمة طرابلس صباح اليوم في زيارة غير معلنة، تعد الأولى بين وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي بعد تشكيل حكومة الوحدة الوطنية.

وبحث وزير الخارجية الإيطالي مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، مستجدات الشأن الليبي، وعددًا من القضايا المشتركة بين البلدين، مقدمًا له التهاني لمناسبة مباشرة مهامه، بحسب وكالة «نوفا» الإيطالية.

كما التقى دي مايو رئيس المجلس الرئاسي الليبي الدكتور محمد المنفي، ونائباه عبدالله اللافي وموسى الكوني، ووزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية الدكتورة نجلاء المنقوش، الذين هنأهم لمباشرة عمله بشكل رسمي، بعد نيل الثقة لحكومة الوحدة الوطنية من مجلس النواب.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا