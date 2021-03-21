ليبيا الان

القبض على «ذئبين بشريين» هتكا عرض تلميذة في التعليم الأساسي بطرابلس

تم النشر منذُ 20 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

تمكن أعضاء التحري بمركز شرطة عين زارة، من إلقاء القبض على ذئبين بشريين هتكا عرض فتاة قاصر بمرحلة التعليم الأساسي، وذلك بعد أن قام أحدهما بمعاكستها أمام مدرستها والتغرير بها لمرافقته في سيارته، وقام بأخذها لأحد الاستراحات في منطقة عين زارة وهتك عرضها رفقة أصدقاءه، بحسب بيان صادر عن وزارة الداخلية في الحكومة الليبية.

وبحسب البيان الصادر، فإن الفتاة حربت منهم بعد يومين من الواقعة حينها عثر عليها أعضاء التحري إثناء قيامهم بأعمالهم الروتينية، تم اصطحابها للمركز وضبط أقوالها وتحرير محضر بالواقعة.

وتابع البيان:” بعد التعرف على الجناة تمكن أعضاء التحري من ضبطهم والقبض عليهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة”.

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«ذئبان بشريان» التعليم الأساسي القبض طرابلس عرض تلميذة هتك

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • الأمن الداخلي ـ مسؤل عن أعماله ـ وإلى الأن لم يتم تتحليل نفسية العاملين في هذا الجهاز أو فحص سجلهم الأجرامي أو الصحي إلى الأن ـ ..!!!!
    [- حيت أكد أحد المواطنين إنه رأى سيارة للأمن الداخلي فيها شخصين أو ثلاثة ملتحيين يتعاطون مخدر الحشيش داخل سيارة مظلمة أحد البوابات ـ }
    في طرابلس العاصمة ـ
    ومحاولة عدم ترك قوة الردع الخاصة والشءون الأوقاف بتنفيذ مهامهم العسكرية ومراقبة أعمال ونشاطات المطاعم والمقاهي والاستراحات والفنادق في بعض البلديات ـ
    من تواجد أماكن يعمل بها مشتبه بهم ـ مثل مقاهي ومطاعم ـ للنساء وطالبات وطلاب وشرب الشيشة وإختلاط حتى في ساعات متأخرة من الليل ـ
    وهذه مسؤلية الأدارة الليبية العامة للشئون الأسلامية والاجتماعيةوالأمن العام بطرابلس البلدية المركز . لمنع أي جراءم بسبب التساهل والأهمال .

    رد

  • مقاهي للنساء في ليبيا ـ مسيبين اطفالهم فلشوارع ـ وجالسين مادين رمتهم ـ ويقولووا حرية ـ و كيف …!!! ويقولوا كيف ..!!

    youtube.com/watch?app=desktop&v=hqEr2AV0SNo

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