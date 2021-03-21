القبض على «ذئبين بشريين» هتكا عرض تلميذة في التعليم الأساسي بطرابلس

تمكن أعضاء التحري بمركز شرطة عين زارة، من إلقاء القبض على ذئبين بشريين هتكا عرض فتاة قاصر بمرحلة التعليم الأساسي، وذلك بعد أن قام أحدهما بمعاكستها أمام مدرستها والتغرير بها لمرافقته في سيارته، وقام بأخذها لأحد الاستراحات في منطقة عين زارة وهتك عرضها رفقة أصدقاءه، بحسب بيان صادر عن وزارة الداخلية في الحكومة الليبية.

وبحسب البيان الصادر، فإن الفتاة حربت منهم بعد يومين من الواقعة حينها عثر عليها أعضاء التحري إثناء قيامهم بأعمالهم الروتينية، تم اصطحابها للمركز وضبط أقوالها وتحرير محضر بالواقعة.

وتابع البيان:” بعد التعرف على الجناة تمكن أعضاء التحري من ضبطهم والقبض عليهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة”.