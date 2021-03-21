الدبيبة ودي مايو يبحثان مستجدات الوضع في ليبيا

ليبيا – وصل وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو اليوم الأحد في زيارة غير معلنة إلى العاصمة طرابلس والتي تعد هي الأولى بين وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي بعد تشكيل الحكومة الليبية الجديدة.

وبحسب ما أفادت وكالة “نوفا” الإيطالية بحث دي مايو مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة مستجدات الشأن الليبي وعددًا من القضايا المشتركة بين البلدين، مقدمًا له التهاني بمناسبة مباشرة مهامه.

بدوره، صرح الناطق باسم رئيس حكومة الوحدة الوطنية محمد حمودة لوكالة “نوفا” بأنه لن يكون هناك مؤتمر صحفي بعد اللقاء الذي جمع الجانبين.

وقال المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي للوكالة إنه المقرر أن يلتقي دي مايو بوزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، لينتقل بعد ذلك للقاء رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية