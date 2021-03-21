حظر التجول وإيقاف الدراسة وقفل الأسواق أسبوعين في بني وليد

أعلنت اللجنة العلمية الإستشارية ببلدية بني وليد، اليوم الأحد، حظر التجول الكامل وإيقاف الدراسة وقفل الأسواق الشعبية ومنع الباعة المتجولين وعلى الطرقات من البيع لمدة أسبوعين ابتداء من اليوم.

وأوضحت اللجنة أن هذا الإجراء جاء بسبب الزيادة المقلقة في الحالات النشطة وعدد الوفيات وعدم إلتزام المواطنين باتباع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وشددت اللجنة على ضرورة منع إقامة المناسبات الاجتماعية مثل الأفراح وعدم قبول التعازي إلا عن طريق الهاتف أو وسائل التواصل الاجتماعي.

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