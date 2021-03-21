ليبيا الان

مائدة مستديرة لبحث تحديات مشاركة المرأة في الانتخابات

تم النشر منذُ 10 ثواني
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

عقد بمقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، اليوم الأحد، مائدة مستديرة حول تعزيز مشاركة المرأة في العملية الانتخابية، بحضور عضوي مجلس المفوضية رباب حلب وأبوبكر مردة، ومسؤول وحدة دعم المرأة سوزان حمي، وعدد من ممثلات المنظمات المعنية بحقوق المرأة، لمناقشة التحديات التي تعترض مشاركتها في الانتخابات القادمة.

وأعربت حلب، في كلمة خلال اللقاء عن تقديرها لمساهمة المنظمات النسائية في التعاون مع المفوضية، في سبيل الرفع من مستوى المشاركة الانتخابية للمرأة وتعزيز مكانتها في المجتمع، وثمنت روح المسؤولية التي اضطلعت بها هذه المنظمات وجهودها في بناء الوعي الوطني والديمقراطي.

واستعرض اللقاء بعض التحديات التي تواجه مشاركة المرأة في الانتخابات القادمة ومن أبرزها قضية مشاركة المرأة الليبية المتزوجة بأجنبي، وتحدثت في هذا السياق كل من السيدتين: جازية عيسى وآمال الناني، من منظمة (ليبية وابني غريب) حول السلبيات والمعوقات التي تحول دون مشاركة هذه الفئة من النساء.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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