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التكتل الاتحادي الوطني الفيدرالي يؤكد على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها

تم النشر منذُ 15 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا

أكد التكتل الاتحادي الوطني الفيدرالي في بيان أصدره أمس، دعمه بقوة لحراك الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المطالب بإجراء الاستحقاق الانتخابي في موعده، داعيا المفوضية العليا للانتخابات إلى الإعلان بشفافية عن أي معوقات تقف أمام إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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