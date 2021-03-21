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الليبيون يتخوفون من التلاعب بموعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا

يخشى الليبيون من التلاعب بموعد الانتخابات، المقرر في 24 ديسمبر من العام الجاري.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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