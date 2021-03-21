بالوثائق.. نواب يرشحون وكيلاً لوزارة الاقتصاد متورطاً في قضايا فساد وتزوير وسرقة بالملايين

كشفت مصادر موثوقة من داخل مجلس النواب لـ”الساعة24″ أن مجموعة من النواب تقدموا بترشيح سهيل بوشيحة وكيل وزارة الاقتصاد بالحكومة الليبية المؤقتة، ليشغل ذات المنصب بحكومة الوحدة الوطنية الجديدة، وبدأوا في تشكيل لوبي ضغط على رئيس الحكومة حتى يرضخ لمطلبهم.

تهم فساد وتزوير مستندات

وفق مستندات هامة تحصلت عليها “الساعة24″،بما فيها تقارير لهيئة الرقابة الإدارية وخطابات رسمية لوزارة الاقتصاد بالحكومة الليبية المؤقتة، وبلاغات للنائب العام، فإن سهيل بوشيحة متورط في قضايا فساد واستغلال سلطته ونفوذه كوكيل للوزارة في تسهيل تغيير مجلس إدارة شركة الجبل الأخضر والمقدرة حساباتها لأكثر من 20 مليون علاوة على 100 مليون أخرى كأراضٍ ومبانٍ وفنادق، وإنشاء جسم موازٍ لها، ومن ثم استصدار سجل تجاري جديد مخالف للقانون الليبي والذي ينص على ضرورة وضع الأسماء الرباعية للتشكيل الجديد وهيئة رقابية لها، وهو ما لم يحدث .

بحسب خطاب رسمي تحصلت عليه “الساعة24″، من هيئة الرقابة الإدارية خاطبت خلاله وزارة الاقتصاد فقد طالب أبو كر الجارح رئيس مجلس إدارة شركة الجبل الأخضر للتطوير والاستثمار السياحي بإيقاف العبث بمحتويات وأصول الشركة وشطب مستخرج السجل التجاري الصادر عن وزارة الاقتصاد برقم 3 لسنة 2020 والصادر عن رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لصندق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي، حيث أن ملكية “الجبل الأخضر” قد آلت لشركة الإنماء للاستثمارات السياحية والعقارية والقابضة بنسبة 100%.

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وكشفت هيئة الرقابة الإدارية أن وزارة الاقتصاد بالحكومة الليبية المؤقتة امتنعت عن منح سجل تجاري لشركة الجبل الأخصر وكان تبريرها هو ” الجمعية العمومية لشركة الجبل الأخضر السياحية ليست هي صندوق الإنماء وإنما هي شركة الإنماء للاستثمارات السياحية القابضة ومقرها طرابلس”.

الازدواجية

وكشفت الرقابة الإدارية أيضا في خطابها بأنه يشترط لإقرار أي تغييرات يجريها صندوق الإنماء على شركة الجبل الأخضر أن يتم تعدل النظام الأساسي لشركة الإنماء، إلا أن صندوق الإنماء الاقتصادي التابع للحكومة المؤقتة أصدر القرار رقم 3 لسنة 2010 والقاضي بتغير مجلس إدارة شركة الجبل الأخضر للسياحة واعتمدت وزارة الاقتصاد ذلك وقيّد القرار بالسجل التجاري على نحو يناقض الامتناع السابق، وذلك بتسهيل من قبل سهيل بوشيحة وكيل وزارة الاقتصاد.

وطالب عبد السلام محمد الحاسي رئيس هيئة الرقابة الإدارية من وزارة الاقتصاد بتصحيح الإجراءات والالتزام بنصوص القانون رقم23 لسنة 2010 بشأن النشاط التجاري .

ديوان المحاسبة الليبي

حقق ديوان المحاسبة الليبي في واقعة شركة الجبل الأخضر بعد استغلال العديد من المسؤولين نفوذهم وعلى رأسهم “سهيل بوشيحة” في العبث بممتلكات الشركة.

وفى مستند حقق فيه ديوان المحاسبة، كشف أنه تم عقد اجتماع غير صحيح لمجلس إدارة شركة الجبل الأخضر واتخذ خلاله قرارات من شأنها التصرف فى أموال الشركة وأصولها والموافقة على إعطاء مبلغ 100 ألف دينار لصندوق الإنماء كبدل إيجار رغم ان الشقق المؤجرة تم تسديد مستحقاتها حتى نهاية 2020 وتم اتخاذ قرار بتسمية مدير عام للشركة ومنحه التخويل بالتوقيع على الحسابات رغم أن الجمعية العمومية للشركة هي مجلس إدارة شركة الإنماء للاستثمارات السياحية، ولا يجوز قانونا إيداع تغيرات من أي جهة غير مختصة.

سجل تجاري مزور

وكشفت المستندات أن هناك من انتحل صفة تعيين مجلس إدارة شركة الجبل الأخضر وقرر إيقاف موظف وتعيين بدلا منه” كرئيس لمجلس إدارة شركة الجبل الأخضر وبناء عليه تم استصدار مستخرج سجل تجاري عن طريق مكتب السجل التجاري التابع لمراقبة الاقتصاد البيضاء والذي تم استعماله لتغير المخولين بالتوقيع على حسابات الشركة باستعمال العلاقات الشخصية واستغلال الوظيفة العامة.

وفق القانون لابد فى مستخرج السجل التجاري الصادر عن الجهات العامة أو الخاصة ذكر أسماء أعضاء مجلس الإدارة رباعيا وأعضاء هيئة المراقبة ولكن المستخرج الجديد يحمل اسم شخص منفرد دون ذكر الأعضاء أو هيئة المراقبة وهو مخالف للقانون .

النائب العام يحقق في وقائع الفساد

الممثل القانوني لشركة الجبل الأخضر، تقدم بشكوى رسمية بشأن تغير مجلس إدارة الشركة والاستيلاء على حساباتها بصورة غير قانونية وكان على راس المتهمين سهيل بوشيحة وعبد الله جمعة الورشفاني بصفته رئيس مجلس إدارة صندوق الانماء الاقتصادي والاجتماعي.

وبسحب البلاغ الذي تحصلت “الساعة24” عليه، قام عبد الله جمعة الورشفاني رئيس مجلس إدارة صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي بإصدار قرار بإيقاف موظف عن العمل وتكليف أخر بمهامه، وبناء على ذلك تم إصدار سجل تجاري بمدينة البيضاء باسم شخص يدعى محمد عبدالرازقي محمد وذلك بمعرفة سهيل بوشيحة وكيل وزارة الاقتصاد.

وكشف البلاغ أن الورشفاني لا علاقة له بمجلس إدارة شركة الإنماء القابضة مما يجعل قراره اغتصابا لقرارات مجلس إدارة شركة الإنماء القابضة والتي هي الجمعية العمومية لشركة الجبل الأخضر

وكشفت المستندات التي اتهمت “سهيل بوشيحة” رسميا باستغلال منصبه وتسهيل إصدار سجل تجاري مزور، أن ما صادقت عليه وزارة الاقتصاد هو سجل تجاري مزور حيث ترتب عليه تغير الموقعين على حسابات الشركة بأشخاص لا تربطهم أي علاقة تعاقدية أو وظيفية بالشركة بالرغم من الاختلاف فى الاسم بين اسم الشركة والاسم الوارد بالسجل التجاري، فاسم الشركة هو ” شركة الجبل الأخضر للتطوير والاستثمار السياحي المساهمة وما ورد فى السجل التجاري هو شركة الجبل الأخضر للاستثمار والتنمية القابضة .