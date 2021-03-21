بوريل يشدد على ضرورة دعم التجهيز للانتخابات

شدد ممثل الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، على ضرورة العمل بهدف جعل تنظيم الانتخابات المقرر إجراؤها بحلول نهاية العام أمرا ممكنا.

وأكد بوريل في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أن انسحاب المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا يعد جزءا من العملية السياسية، مشيرا إلى أن ذلك لن يتحقق قريبا.

وقال بوريل إن هناك ضرورة لمراقبة وقف إطلاق النار وضمان استمراره أولا، ومن ثم إعطاء الوقت للسلطات الجديدة كي تؤدي عملها.

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