وزارة تحتفل بالتحاق الدفعة 20 بالمعهد العالي للقضاء

أقامت وزارة العدل بحكومة الوحدة الوطنية، صباح اليوم الأحد، بمقر المعهد العالي للقضاء في العاصمة طرابلس حفل افتتاح والتحاق طلبة الدفعة الـ20 للدراسة للعام 2020 – 2021 بالمعهد، بحضور عدد من المسؤولين وقيادات السلطة القضائية.

وحضل الحفل وزيرة العدل بحكومة الوحدة الوطنية، حليمة إبراهيم عبدالرحمن، ورئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار محمد الحافي، والقائم بأعمال النائب العام المستشار إبراهيم مسعود ومدير عام المعهد العالي للقضاء المستشار فرج سليم، وعدد من أعضاء المجلس الأعلى للقضاء، ومستشارين ومدربين بالمعهد وعدد من مديري الإدارات والمكاتب بوزارة العدل والمعهد العالي للقضاء وطلبة وطلبات الدفعة الـ20.

وقالت وزارة العدل عبر صفحتها على «فيسبوك» إن الوزيرة حليمة عبدالرحمن رحبت في كلمتها للمناسبة بالحضور وخصت بالتحية معلم أساس العدالة، حسين اليسير، متمنية له دوام الصحة والعافية، وأوصت الطلبة بالقضاء والعدالة مؤكدة أنهم حماتها مستقبلا ومدافعينها دائما.

كما أكدت الوزيرة أنها لن تتأخر جهدا في دعم المعهد العالي للقضاء وطلابه بالطرق المتاحة، داعية الطلاب إلى «الإخلاص والتفاني في إرساء دولة الحق والعدالة».

واستعرض مدير المعهد العالي للقضاء المستشار فرج سليم، المراحل والصعوبات التي صاحبة العمل وأخرت الدراسة بالمعهد، والأعمال التي أنجزها المعهد بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية والدولية فيما يتعلق بالتدريب، وكذلك الخطط والبرامج «التي من شأنها مستقبلا أن ترفع من مستوى كفاءة المعهد وأدائه حول عصرنة العدالة ورقمنة الجهاز القضائي والتحول إلى منصة إلكترونية عالمية تواكب الدول المتقدمة في هذا المجال».

وقال رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار محمد الحافي «إن أمانة القضاء حملنها وتحملنها وهي رسالة جليلة ومهنة نبيلة»، متمنيا التوفيق والسداد لكل الطلبة، مشيرا إلى أن «هناك نخبة مميزة من المستشارين رجال القضاء بالمعهد». الذي أشاد بجهود مديره وأعضائه ووزارة العدل وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لعودة هذا الصرح شامخا من جديد.

من جهتهم، أكد طلبة الدفعة 20 البالغ عددهم 135 طالب وطالبة من مختلف المدن الليبية في كلمتهم على حرصهم الشديد على الاستفادة من هذه الفرصة، مشيرين الى طول انتظارهم مدة ست سنوات لقدوم هذا اليوم وبدء الدراسة، بحسب ما نشرته الوزارة.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا