وزير الصحة يجتمع بنائب رئيس الوزراء وممثلة الصحة العالمية

اجتمع وزير الصحة علي الزناتي اليوم، مع نائب رئيس الوزراء رمضان أبو جناح، وممثلة منظمة الصحة العالمية في ليبيا إليزابيث هوف، وعدد من المسؤولين،وذلك لبحث سبل التعاون في تطوير النظام الصحي، وملف جائحة كورونا.

وبحث الاجتماع آلية التعاون مع المنظمة فيما يخص توفير لقاح كورونا بأسرع طريقة ممكنة، مع ضمان جودته.

كما تطرق أيضا إلى المشكلات الصحية التي تواجه الجنوب الليبي، حيث وعد الزناتي بزيارة المنطقة في أقرب وقت ممكن.

وجرى الاتفاق على إنشاء غرفة عمليات للطوارئ تضم المنطقة الغربية والشرقية والجنوبية، لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون بين كافة المؤسسات التابعة للقطاع.

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